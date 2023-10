Baixa umidade do ar acende alerta em Mato Grosso do Sul

A previsão para os próximos dias é de tempo seco e estável, com sol e variação de nebulosidade em Mato Grosso do Sul. A umidade relativa do ar deve ficar entre 20% e 40% em Campo Grande e no interior do Estado, por isso é recomendável beber bastante líquido e evitar exposição ao sol nos horários mais quentes do dia. De acordo com a meteorologia, uma intensa massa de ar seco influencia o tempo na região central do Brasil, o que afasta as chuvas de todo o Estado, pelo menos, até o fim de junho, e eleva as temperaturas acima dos 30°C.

Segundo informações divulgadas pelo meteorologista da Capital Natálio Abrahão, as indicações da umidade baixa em Mato Grosso do Sul se dão devido o Estado estar há quase 15 dias sem chuva. “Estamos entrando em processo de estiagem, que requer medidas de prevenção as pessoas, animais e vegetação. Ressalto ainda que, o teor de água no solo está abaixo de 20%, indicando processo de estiagem de fato”, detalhou ele.

Conforme ainda o meteorologista, a umidade mínima para os municípios de MS são: Sonora (19%); Alcinópolis (17%); Costa Rica (15%); Chapadão do Sul (23); Bandeirantes (23%); Ribas do Rio Pardo (23%) Água Clara (23%); Três Lagoas (25%); Corumbá (34%); Camapuã (28%); Paranaíba (24%); São Gabriel do Oeste (26%); Coxim (25%); Nhumirim (29%); Campo Grande (23%); Amambai (32%).

Para os dias de tempo seco, a orientação é que as pessoas se hidratem, evitem desgaste físico, especialmente nas horas mais quentes do dia, e mantenham a umidade nos principais cômodos da casa. Dúvidas ou mais informações podem ser obtidas com a Defesa Civil, por meio do telefone 199 e o Corpo de Bombeiros no 193.

