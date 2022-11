Ayrton Senna é palco de treinamento do Exército

O Parque Olímpico Ayrton Senna, no bairro Aero Rancho, na Capital, será palco, nesta semana, de um treinamento de rotina do Exército Brasileiro. Entretanto, a movimentação dos militares no local gerou especulações, principalmente do motivo.

Inclusive, um vídeo, gravado na última quinta-feira (17), mostrando a montagem nas dependências do parque está circulando nas redes sociais. Nos grupos de manifestantes que apoiam o atual presidente da República, Jair Bolsonaro, e que vão contra o resultado das eleições, surgiu a possibilidade da aguardada intervenção militar, que vem sendo aclamada pelos manifestantes há 20 dias.

De acordo com informações apuradas pelo O Estado, muitos apoiadores de direita acreditam que “algo grande vai acontecer no nosso país”, devido algumas movimentações por parte dos militares na Capital.

Entretanto, o CMO (Comando Militar do Oeste) esclareceu através de um nota que a movimentação se dá devido ao treinamento. “Integrantes do 9º Grupamento Logístico começaram a montar, nesta quinta-feira, 17 de novembro, a estrutura que fará parte de um treinamento de rotina dos militares, já previsto no calendário anual”, dizia trecho do comunicado.

A equipe do Jornal O Estado esteve no Parque Ayrton Senna na última sexta-feira (18) e por lá o movimento seguia normal. Enquanto militares preparavam a estrutura para o treinamento que ocorrerá já na próxima semana, moradores da região se exercitavam tranquilamente. O parque segue com as atividades e a programação normal, aberto ao público.

Vale lembrar ainda, que no fim da tarde do dia 16 de novembro, um avião presidencial esteve na Base Aérea de Campo Grande, o que também gerou inquietação nos manifestantes, no entanto, assim como neste caso, tratava-se de um treinamento da Força Aérea Brasileira.

