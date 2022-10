Auxílio Brasil: Caixa pede cinco dias para liberar consignado

A Caixa Econômica Federal pediu mais tempo ao Ministério da Cidadania para depositar o dinheiro dos empréstimos consignados do Auxílio Brasil na conta dos clientes, mas não recebeu o aval até o momento. Atualmente, a Caixa tem dois dias úteis para liberar os recursos aos emprestadores. Com a ampliação, esse prazo deve passar para cinco dias.

Caixa interrompe consignados

No último final de semana a Caixa interrompeu a concessão de novos empréstimos no fim de semana, das 18h de sexta-feira (21) às 7h de segunda-feira (24), para uma “manutenção programada nos ambientes tecnológicos” que ocorreu em meio a uma avalanche de reclamações de atraso na liberação do dinheiro.

Após a ação, o banco esclareceu que o beneficiário continua a poder pedir a linha de crédito no aplicativo Caixa Tem e nas agências físicas. Apenas a liberação do dinheiro demorará mais tempo.

Segundo a Caixa, com o prazo de cinco dias, o banco está cumprindo a sugestão do ministro Aroldo Cedraz, do Tribunal de Contas da União (TCU) para suspender a linha de crédito.

Em nota emitida na noite de ontem, o banco público informou que os contratos fechados ontem (24) não estão tendo os valores liberados nesta terça-feira. “A Caixa informa que não há previsão de liberação de valores financeiros referentes a essas solicitações, nas próximas 24 horas, cumprindo automaticamente a prudência recomendada”, destacou a instituição financeira.

Ontem, o ministro Aroldo Cedraz deu 24 horas para o banco explicar o impacto do empréstimo consignado do Auxílio Brasil sobre a análise de risco e os possíveis prejuízos com a linha de crédito . Em despacho, Cedraz acatou parcialmente representação do Ministério Público de Contas e pediu esclarecimentos à Caixa.

Ao pedir explicações à Caixa, o ministro do TCU sugeriu que o banco suspendesse a concessão de empréstimos consignados do Auxílio Brasil até que o órgão termine de analisar os documentos da instituição financeira. Em nota, o banco informou que o envio das respostas “será plenamente atendido no prazo estabelecido [24 horas]”.

Com informações da Agência Brasil.

Confira:

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.