Aulão pré-vestibular: Uems prepara candidatos com aulas virtuais

A Uems (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) realizará um aulão pré-vestibular digital nesta sexta-feira (24) às 18h, como preparação para as provas de seleção da instituição, agendadas para o domingo (26). A atividade será transmitida na plataforma Zoom, sem a necessidade de inscrições prévias, e as aulas serão gravadas e disponibilizadas nos canais da universidade.

As disciplinas abordadas incluem Matemática, Redação, Física, Língua Portuguesa e Língua Inglesa.

A Uems está ofertando 811 vagas em 38 cursos para o ano de 2024. As provas objetivas e de redação serão realizadas a partir das 8h do domingo em 18 municípios, incluindo Campo Grande.

O edital permite que os candidatos levem sua própria garrafa de água individual e recomenda que compareçam ao local com antecedência mínima de 30 minutos, munidos de caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada de material transparente. O uso de máscaras faciais é opcional.

Serão aceitos diversos documentos de identificação, como carteiras expedidas por Comandos Militares, Secretarias de Segurança Pública, Institutos de Identificação, Corpos de Bombeiros Militares, entre outros.

Na Capital, os estudantes estão alocados no campus da instituição, situado na Avenida Dom Antônio Barbosa, 4155 – Vila Santo Amaro, assim como nos complexos multiusos da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), localizada na Avenida Costa e Silva, S/N – Bairro Pioneiros.