Atualização: famílias são convocadas para regularização no CadÚnico

Com o objetivo de atualizar o Cadastro Único de famílias compostas por apenas uma pessoa, a Prefeitura de Campo Grande está realizando ações em três bairros da capital. Segundo informações divulgadas em outubro deste ano, 16.894 famílias apresentavam pendências em seus cadastros, número que antes era de 27.754 famílias no início do ano. A ausência de atualização pode resultar no bloqueio ou cancelamento de benefícios para essas famílias.

Cada unidade do Cadastro Único está conduzindo uma filtragem para realizar busca ativa por essas famílias, com técnicos da Central do CadÚnico entrando em contato por meio de telefonemas, cartas e mensagens via WhatsApp. Para realizar a atualização, é necessário que a família compareça a uma das 26 unidades de atendimento, munida de documento com foto, CPF e comprovante de residência em nome do responsável familiar.

Além disso, é necessário assinar um termo de responsabilidade específico, comprometendo-se com a veracidade das informações fornecidas ao Cadastro Único. Isso visa evitar que pessoas da mesma família recebam mais de um benefício, garantindo que outras famílias não fiquem desassistidas. As atualizações devem ser concluídas até 30 de dezembro deste ano.

A ação, realizada pela Secretaria de Assistência Social (SAS), terá a regularização no Cras Canguru, na Rua dos Topógrafos, número 1175, neste sábado (25). Serão atendidas as famílias vinculadas aos Cras Aero Rancho, Dom Antônio e Los Angeles. Em 9 de dezembro, a ação ocorrerá no Cras São Conrado, na Rua Livino Godói, número 777, com atendimento também na Central do Cadastro Único, na região Imbirussu. O último dia da ação será no Cras Noroeste, na região Prosa. Todos os atendimentos ocorrerão das 8h até o meio-dia.