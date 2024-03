Atendimento da Justiça Itinerante terá alterações devido ao feriado

Sexta-feira (29), com o feriado nacional da Paixão de Cristo, o o Poder Judiciário terá ponto facultativo na quinta-feira (28), paralisando inclusive os atendimentos nos bairros através da justiça itinerante.

O atendimento judiciário móvel funcionará em Campo Grande é das 7 horas às 11h30, com prioridade para idosos, gestantes e deficientes, com senhas limitadas. As demandas ocorrem sobre ações de alimentos, cobrança, conversão de separação em divórcio, rescisão contratual entre outros serviços.

Os casos que não serão atendidos serão os seguintes: casos de ações trabalhistas, criminais em geral e contra a União, Estado, Município, Autarquias e Empresas Públicas, falências; que versem sobre direitos previdenciários, das sucessões e de estado (curatela e tutela); sobre falências e documentos em geral, entre outros.

Para obter mais informações basta ligar nos telefones (67) 3314-5503 e 3314-5537; ou comparecer na sede do Juizado, na Rua Antônio Corrêa, 85, na Vila Glória (entre as Rui Barbosa e Pedro Celestino – próximo à Avenida Fernando Corrêa da Costa).