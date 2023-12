Atenção: Última parcela do IPTU de Três Lagoas vence hoje

Para os três-lagoenses que optaram pelo parcelamento do IPTU 2023, a décima e última parcela vence hoje, segunda-feira (10).

Caso você esteja sem o carnê de pagamento, este pode ser retirado pela internet ou presencialmente. Para a solicitação virtual, é só acessar o site www.treslagoas.ms.gov.br, e depois ir nas abas “Tributos > IPTU > Imobiliário”, digitar o CPF ou CNPJ, o número do BIC e depois é só imprimir os boletos.

Já para a retirada presencial, é só ir até a Tributação, localizada na Avenida Rosário Congro com a Avenida Antônio Trajano dos Santos – Centro – Paço Municipal – e o horário de atendimento é de segunda a sexta-feira das 7h às 17h.

