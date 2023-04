Asfalto cede durante tempestade na MS-473

Após fortes chuvas registradas na tarde de ontem (7) em Nova Andradina, a 298 quilômetros de Campo Grande, uma cratera se abriu na MS-473, próximo ao perímetro urbano do município.

Segundo apurado site Jornal da Nova, o asfalto teria cedido por problemas no sistema de drenagem. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMR), o local já foi interditado por volta das 23h de ontem, para evitar acidentes.

A obra é do Governo do Estado, que enviará uma equipe de técnicos da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) para analisar os estragos e solucionar os problemas.

