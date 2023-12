Artista Ique vai restaurar estátua de Manoel de Barros

Quase três anos depois, o artista plástico Ique vai restaurar a estátua de Manoel de Barros, que fica no cruzamento da avenida Afonso Pena com a rua Rui Barbosa, em Campo Grande. O investimento da FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul) é de R$ 75,6 mil.

Ique realizará a restauração e revitalização da imagem em bronze (estátua) do poeta, que foi alvo de vandalismo, o que acarretou em perdas de pedaços da imagem, deformações em algumas partes e oxidação do material bronze devido a intempéries climáticas. A restauração, prevista para ser entregue em seis meses, compreende não só a devolução de um dos pés de Manoel, que foi retirado em 2021, como reparos em toda a estátua.

A imagem foi inaugurada em 19 de dezembro de 2017, dia em que foram comemorados os 101 anos de nascimento de Manoel de Barros, contemplando também os 40 anos de Mato Grosso do Sul. A obra de arte mede 1,38 metro de altura (incluindo o pedestal de fixação da base de concreto) por 1,60 metro de largura. A escultura, em tamanho real, apresenta algumas características marcantes, rica em detalhes, desde o sorriso cativante do poeta aos seus trajes simples, as pernas cruzadas, o tênis surrado, ao lado de caramujos e do ninho de pomba, com os quais dialogava e se inspirava entre imagens, lembranças e metáforas.

Por – Michelly Perez

