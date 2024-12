Arte de periferia é tema de redação da reaplicação do Enem

‘Desafios para a valorização da arte de periferia no cenário cultural brasileiro’: esse é o tema da redação da reaplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 e para Pessoas Privadas de Liberdade ou sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade (Enem PPL) 2024. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) aplica as provas nesta terça e quarta-feira, 10 e 11 de dezembro, em todos os estados e no Distrito Federal.

A redação deve ser dissertativo-argumentativa, ou seja, as ideias defendidas precisam estar embasadas por explicações fundamentadas e argumentações sobre o assunto. Para isso, é apresentada uma situação-problema, além de textos motivadores, a partir dos quais os conceitos devem ser desenvolvidos em até 30 linhas.

Além da redação, neste primeiro dia os participantes resolvem as questões de linguagens, códigos e suas tecnologias, e ciências humanas e suas tecnologias. A prova será finalizada às 19h. Aqueles que solicitaram tempo adicional e tiveram os pedidos aprovados terão uma hora a mais de prova. Toda a reaplicação ocorrerá no horário de Brasília.

Competências e critérios – As redações são avaliadas de acordo com cinco competências e a nota aferida pode chegar a mil pontos. Por outro lado, há critérios que conferem nota zero, como fuga ao tema, extensão total de até sete linhas, trecho deliberadamente desconectado do tema proposto, não obediência à estrutura dissertativo-argumentativa e desrespeito à seriedade do exame.

Enem – O Exame Nacional do Ensino Médio avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Ao longo de mais de duas décadas de existência, tornou-se a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (Prouni), ambas ações do Ministério da Educação (MEC).

Instituições de ensino públicas e privadas utilizam o Enem para selecionar estudantes. Os resultados são usados como critério único ou complementar dos processos seletivos, além de servirem de parâmetro para acesso a auxílios governamentais, como o proporcionado pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Os resultados individuais do Enem também podem ser usados nos processos seletivos de instituições portuguesas que possuem convênio com o Inep para aceitarem as notas do exame. Os acordos garantem acesso facilitado às notas dos estudantes brasileiros interessados em cursar a educação superior em Portugal.

Com Gov

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram