Arraial de Santo Antônio terá oito atrações musicais para festa esse ano

A programação oficial do Arraial de Santo Antônio de Campo Grande foi lançada, garantindo uma festa animada com uma diversificada programação cultural. A 21ª edição do evento terá início na próxima sexta-feira (9), na Praça do Rádio, e promete encantar os participantes com uma série de atrações, incluindo quadrilhas, música caipira e sertaneja. Os visitantes também terão à disposição mais de 20 barracas que oferecerão uma variedade de alimentos, bebidas e artesanatos.

O funcionamento das barracas está previsto para iniciar às 16h, permitindo que os presentes desfrutem das opções gastronômicas disponíveis. Além disso, todos os dias haverá uma celebração religiosa às 18h, seguida pelas apresentações das quadrilhas e dos shows, programados para as 19h e 21h, respectivamente. Essa programação intensa promete entreter o público e criar uma atmosfera festiva durante todo o período do Arraial de Santo Antônio de Campo Grande.

A programação artística começa na sexta-feira (9), às 18h30, com a quadrilha junina, seguida dos shows de Marlon Maciel e a dupla João Haroldo e Betinho. No sábado (10), a animação fica por conta da orquestra de violas de Valinhos e a dupla Fred e Victor.

No dia 11, às 19h, acontece a apresentação do grupo Ipê da Serra, seguido da dupla sertaneja Patrícia e Adriana. O encerramento dos shows, na segunda-feira (12), fica por conta do Trio Violada e Maria Cecília e Rodolfo.