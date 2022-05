Aprenda a fazer uma deliciosa feijoada para melhorar seu fim de semana

Para quem busca uma receita especial para este fim de semana de Dia das Mães, nada melhor do que um dos principais pratos da culinária brasileira: a feijoada. Por isso O Estado Online separou duas receitas deliciosas que contempla todos os leitores.

Feijoada tradicional:

Ingredientes

1 copo de feijão preto

2 gomos de paio em rodelas

1 gomo de calabresa em rodelas

200 gramas de bacon picado

3 folhas de louro

3 dentes de alho

Cebolinha

Modo de preparo:

Cozinhe o feijão preto por 15 minutos após pegar pressão. Enquanto isso, fervente por 10 minutos as linguiças e o bacon em água para tirar o excesso de sal.

Escorra a linguiça e o bacon já fatiados e ferventados. Em uma frigideira frite o bacon – isso o deixará mais saboroso. Reserve quando estiver douradinho.

Continue preparando esta receita de feijoada simples e barata: frite as linguiças (calabresa e paio) também até dourarem e reserve.

Após o cozimento do feijão por 15 minutos, retire a pressão e coloque o bacon e as linguiças já fritos.

Na mesma frigideira usada, frite o alho junto com as folhas de louro e, na sequência, adicione-os no feijão.

Mexa bem e deixe na pressão por mais 15 minutos, sempre contando o tempo após começar a chiar o pino.

Após o tempo indicado, retire a pressão e deixe ferver por 10 minutos em fogo alto para o caldo engrossar. Adicione a cebolinha picada para finalizar e, se necessário, acerte o sal.

Feijoada Vegana

Se você não come carne não precisa se preocupar porque O Estado Online também preparou uma receita de Feijoada Vegana super fácil e econômica:

Ingredientes

250g de Feijão Preto

200 g de tofu

1 xícara de proteína texturizada de soja grossa

1 cebola

1 cenoura pequena

3 dentes de alho

1 colher de sopa de molho Shoyu

Pimenta do reino a gosto

Páprica defumada a gosto

Folha de louro a gosto

Sal a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela de pressão, coloque o feijão preto para cozinhar por 15 minutos ou até que esteja macio. Enquanto o feijão cozinha, pique a cebola e o alho, corte a cenoura em rodelas. Refogue em óleo e fogo baixo a cebola, o alho e a cenoura, quando dourar coloque a proteína de soja e os temperos de preferência.

Coloque em fogo médio e adicione aproximadamente 1 copo de água na panela para hidratar a proteína de soja. Quando a água reduzir, coloque uma folha de louro e reserve.

Corte o tofu prensado em cubinhos e frite em óleo até dourar, coloque sal, páprica defumada e pimenta a gosto, misture bem, e coloque o shoyu até secar. Reserve.

Com o feijão cozido e macio, adicione um pouco de água se precisar e adicione o tofu frito e a proteína de soja grossa refogada. Cozinhe em fogo médio-alto por mais 10 minutos ou até engrossar o caldo a seu gosto, ajuste o sal antes de servir.

