Após processo contra Elon Musk, Twitter cai na manhã desta quinta-feira

O Twitter caiu para milhares de usuário na manhã desta quinta-feira. Usuários começaram a relatar que não estavam conseguindo atualizar o feed da timeline, além de não conseguirem publicar algo.

A falha ocorreu tanto para a plataforma web, quanto para os dispositivos móveis.

De acordo com o site Downdetector, que monitora reclamações sobre serviços da internet, mais de 3 mil pessoas relataram a instabilidade da rede social no Brasil a partir das 9h. “Não consigo acessar minha conta, não deixa nem fazer login”, afirmou um usuário.

O problema também atingiu os EUA. Mais de 50 mil pessoas relataram problemas, principalmente ao tentarem acessar a conta.

Twitter processa Elon Musk

O Twitter resolveu processar o empresário Elon Musk. A empresa acusa o chefe-executivo da Tesla e da SpaceX de violar o acordo de compra, avaliado em US$ 44 bilhões (R$ 238 bilhões).

No processo movido contra ele, a rede social diz que Musk se acredita “livre para mudar de ideia, zombar da empresa, prejudicar suas operações, destruir valor aos acionistas e ir embora”, mesmo após assinar um contrato.

A justificativa de Elon Musk para não comprar a rede social seria que ele não havia sido informado adequadamente sobre projeções financeiras da empresa. Além disso, ele aponta a falta de informações da rede social sobre o número de contas falsas e spams em sua plataforma.

O processo movido contra ele diz que Musk zombou na empresa e prejudicou suas ações.

“Tendo montado um espetáculo público para colocar o Twitter em cena, e assinado um acordo de fusão favorável ao vendedor, Musk aparentemente acredita que ele – ao contrário das outras partes sujeitas à lei contratual de Delaware – é livre para mudar de ideia, zombar da empresa, prejudicar suas operações, destruir valor aos acionistas e ir embora”, diz o processo.

