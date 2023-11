Após pegar carona, homem cai de trator e morre atropelado em estrada vicinal

Roberto Cristaldo, 55 anos, morreu atropelado por um trator na tarde de ontem (10), em uma estrada rural de Corguinho, a 99 quilômetros de Campo Grande. Conforme informações da polícia, a vítima pegava carona no veículo, quando teria se desequilibrado.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Civil foi acionada por volta das 14h. Em depoimento, o motorista do veículo disse que seguia pela estrada sentido a região do Taboco, quando o homem apareceu e pediu carona. Ao chegar em frente à porteira da Fazenda Ponte Velha, a vítima teria se desequilibrado e caiu do veículo, quando o trator passou por cima dele. A vítima morreu na hora.

Equipes da Polícia Civil, Militar e perícia técnica foram acionados. Bastante assustado, o motorista do trator foi orientado a ir na delegacia para prestar esclarecimentos. A vítima foi identificada pela patroa, pois estava sem documentos.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.