Após cair de árvore e ficar gravemente ferido, macaco bugio é salvo pela PMA no interior de MS

A PMA (Polícia Militar Ambiental) de Bonito capturou nesta semana um primata da espécie Alouatta seniculus, isto é, um macaco bugio, no perímetro urbano da cidade. Uma moradora do bairro Jardim Boa Vista acionou os agentes quando avistou o animal já ao chão.

Segundo ela, o silvestre estava bastante ferido, e a hipótese é de que ele deva ter caído de uma árvore nas matas ciliares do córrego Restinga. Para se proteger, o macaco se abrigou em uma praça do município distante 297 quilômetros de Campo Grande.

Ao se esconder nas proximidades do espaço público, a moradora encontrou o primata. Já no local, a PMA rapidamente fez a captura do macaco, uma fêmea adulta. Ela presentava vários ferimentos no tronco e na face, além de miíase (presença de larvas), o que levantou a forte suspeita de briga com outros animais. Para não agravar ainda mais o caso, cuidados técnicos foram tomados.

O bugio foi encaminhado para atendimento médico veterinário no Aquário Natural de Bonito. Logo que os veterinários liberem a fêmea, será devolvida ao seu habitat natural.