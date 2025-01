Após atraso, Sesau anuncia entrega de insumos para mães atípicas em Campo Grande

Após longa espera, mães atípicas de Campo Grande devem, finalmente, começar a receber fraldas para seus filhos na próxima semana. A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) informou que a distribuição de 45 mil unidades será feita no CEM (Centro Especializado Municipal), no bairro São Francisco.

O compromisso da prefeitura com essas famílias foi firmado em 16 de janeiro, mas a entrega deveria ter começado na quinta-feira (30). No entanto, mães que foram até o local para retirar os insumos voltaram sem resposta, já que as fraldas e outros itens ainda não haviam chegado.

Diante das cobranças, a Sesau alegou que a data prevista era apenas para o recebimento dos carregamentos e que a distribuição só começaria depois. Segundo a secretaria, os responsáveis pelos pacientes serão avisados para comparecer ao CEM e retirar os insumos de acordo com a necessidade de cada um.

Espera e incerteza

O problema da distribuição de fraldas e dietas especiais tem sido recorrente em Campo Grande, com famílias denunciando a demora e a falta de organização na entrega dos materiais essenciais. Para muitos desses pacientes, a prefeitura é a única fonte de acesso a esses produtos, tornando o atraso ainda mais preocupante.

Na semana passada, mães relataram ao longo das redes sociais que já estavam há meses sem receber fraldas para seus filhos, obrigadas a comprar com recursos próprios ou contar com doações. A situação gerou indignação e reforçou a necessidade de maior transparência na distribuição.

Entrega escalonada

Segundo a Sesau, até o momento, 32 mil fraldas do tamanho M já foram recebidas, e um novo lote de 45 mil unidades de diversos tamanhos chegou nesta sexta-feira (31). A partir de segunda-feira (3), os itens estarão disponíveis para retirada no CEM.

A secretaria justificou que a entrega dos fornecedores está sendo feita em etapas e que, até o fim da primeira semana de fevereiro, mais 349.700 fraldas geriátricas devem ser entregues a pacientes com decisões judiciais que garantem o fornecimento do produto.

