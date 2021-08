Aos 92 anos, fundador da UFMS rascunha seu quarto livro

Professor e médico anestesiologista, João Pereira da Rosa se aposentou aos 57 anos

Nascido em 1928, o médico anestesiologista João Pereira da Rosa, 92 anos, bisneto de um dos fundadores de Campo Grande, desempenhou um importante papel para o desenvolvimento da Capital, com a fundação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, em 1962.

Com uma infância carregada de desafios, João Pereira perdeu a mãe aos 11 anos de idade, foi morar com a avó e começou a trabalhar cedo para auxiliar com as despesas de casa. “Quando me perguntavam o que eu sabia fazer eu disse que sabia varrer o chão, até que me contrataram em uma venda”, relembrou.

O médico estudou no tradicional Colégio Dom Bosco e aos 16 anos se mudou para o Rio de Janeiro. Foi lá, onde o bisneto de José Antônio começou a faculdade de medicina. João Pereira trabalhou por 25 anos na Santa Casa de Campo Grande, como o primeiro anestesiologista especializado. Logo em seguida, fundou a Universidade Federal do Estado.

“No início eram os cursos de farmácia, odontologia e medicina. Depois fundei a Associação de medicina, para então, fundar a UFMS”, destacou.

Com carinho, João relembra o significado do símbolo da universidade. “A água, que não tem em razão da dengue, foi pensada para representar a vida. As hastes horizontais o dinamismo da juventude e as colunas os jovens com aspirações sem limite”, explica.

Viúvo do primeiro casamento, João tem três filhos, nove netos e seis bisnetos. Amante da leitura, João Pereira da Rosa é autor de três livros e está rascunhando o quarto. Lúcido e saudável aos 92 anos, ele afirma que o segredo para longevidade é muita leitura.

(Texto de Beatriz Magalhães)

