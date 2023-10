Antecipando a previsão para o mês, domingo será de calor e chuva em MS, segundo Inmet

Historicamente outubro é um dos meses mais quente do ano e com maior registro de tempestades severas em Mato Grosso do Sul, com ocorrência de tempestades acompanhadas de raios, granizo e, principalmente, vendavais. E conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) a chuva deverá chegar ainda neste domingo (1º).

O instituto emitiu dois alertas de chuva para o Estado. O primeiro alerta de nível amarelo, indica perigo potencial de chuvas intensas, entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h). O aviso vale para a região do Pantanal e para Campo Grande.

Já o segundo alerta, de nível laranja, indica perigo de tempestade, com chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo. Há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. Este alerta vale para as regiões sul-fronteira e bolsão e ambos tem validade até o fim da manhã de segunda-feira (2).

As orientações para a população são de caso de rajada de ventos, não se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas. Além disso, não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia. Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).