Aniversário se transforma em ação beneficente e arrecada mais de R$ 70 mil para famílias do Jardim Noroeste

Após sucesso da segunda edição, empresária já confirma que vai começar a organizar a próxima para 2025

Em 2022, a empresária Joyce Moroz resolveu transformar seu aniversário em um grande evento para ajudar famílias carentes do Jardim Noroeste. Com ajuda de sua amiga, Mariana Basso, este ano foi organizada a segunda edição com um bingo. A proprietária do Olivia Commerce vendeu cerca de 140 ingressos, com o valor estimado de R$ 500,00, totalizando R$ 70 mil, a ideia é converter o valor em cestas básicas e distribuir para a região.

Atualmente, o Jardim Noroeste conta com mais de 15 mil habitantes. A renda per capita de seus moradores é a segunda mais baixa entre as demais regiões da Capital, sendo de R$ 584,90, aproximadamente. Joyce ajuda a população desde 2020, no começo da pandemia. A empresária destaca que agora ela conta com ajuda dos amigos para realizar as ações na região. “Eu ajudo famílias carentes no Noroeste desde a pandemia, ajudamos desde instituição evangélica a espírita, separamos bem os prêmios. Conhecemos bem a região, com essa ação beneficente, vamos diretamente no lugar que está precisando”

A ideia, de acordo com a empresária, surgiu em uma conversa entre amigas, foi quando ela decidiu fazer um bingo em seu aniversário. “Na primeira vez a gente convidou amigos, a Mariana chamou alguns amigos dela e eu alguns amigos meus. A primeira edição já foi um sucesso. Este ano, vendemos 140 convites, chegou no final, ainda tinha gente querendo comprar, mas não tinha mais lugar para colocar as pessoas”. Com o sucesso da festa, Joyce revela não querer parar de organizar o evento. “Já estamos preparando a terceira edição, por conta dessa movimentação toda”

Ao jornal O Estado, Mariana revelou que no primeiro momento não acreditou no potencial do evento, mas mesmo com dúvida resolveu ajudar a amiga, por fim, afirma ter tomado a decisão certa. Joyce pensou em fazer uma noite de bingo, os prêmios foram todos patrocinados por empresas parceiras.

“Confesso que na primeira ideia eu não acreditei muito, depois virou um sucesso a ideia da Joyce, com o bingo. Eu fiquei um pouco receosa, mas vemos que deu super certo. O primeiro bingo foi em 2022, foram só as pessoas convidadas e foi um sucesso, foram seis horas de eventos ininterruptos na outra unidade do Chácara Cachoeira (Ondara), foi uma alegria”.

Em 2023, as meninas não conseguiram organizar o evento, mas relatam que foram bastante procuradas pelos amigos, que queriam comparecer novamente na festa e colaborar com a ação beneficente. Mariana conta que a experiência foi muito boa, única e a noite foi bem descontraída entre amigos.

“Após o primeiro evento, o pessoal ficou perguntando, sempre pedindo mais o bingo. Foi uma brincadeira, parecia que estava todo mundo em casa, entre amigos e, além de tudo, todo mundo saiu feliz com sorteios maravilhosos de patrocinadores, de parceiros, ainda fizemos doações para o Noroeste, que foi maravilhoso. Desde o primeiro evento doamos para as famílias do Noroeste, a Joyce tem um projeto lá no bairro, com o evento ela ainda deu um up! Então uniu todas as coisas boas em um só evento”

Este ano, o tema da festa foi ‘fashback’, que conta com o famoso bingo, um detalhe, estrategicamente pensado pela aniversariante da festa, é que a cartela é um espelho, a proposita é fazer os jogadores refletirem o seu verdadeiro eu enquanto jogam. A enfermeira, Paula Facciolo, marcou presença na festa e conta que sempre apoiará as ideias de sua amiga.

“A Joyce acerta em tudo o que ela faz. Ela ajuda muitas crianças do Noroeste, esse bingo é pra eles, as crianças carentes que precisam da nossa ajuda e a gente está aqui para colaborar com isso. O evento é todo pensando, a cartela de bingo mostra isso, eu achei a ideia fantástica, cada um reflete o que tem de dentro para fora, as ideias da Joyce são sensacionais”.

Outra convidada, Elisete Feitosa, pontua que a Joyce é uma mulher que deveria seguir de exemplo, que a festa vai além de uma comemoração de aniversario, envolve uma ação beneficente, que visa ajudar pessoas necessitadas.

“Eu vejo isso [o evento e a ação beneficente] como a grandeza dela, que é uma pessoa, e nas pequenas ações dela eu vejo a grandeza humana dela. Se todo mundo pudesse fazer um pouquinho disso que ela faz, o mundo seria outro. Ela é uma pessoa bem carismática e ela trouxe isso para a clientela dela, para fazer um pouco de cada participante. Eu tenho que agradecer pela ação dela, que é tão promovente. É uma ação que não existe hoje em dia, as pessoas são muito egoístas, estão pensando cada um em si, e isso, para nós, é uma benfeitoria, como amiga, como cliente dela e para a humanidade”

Jardim Noroeste

Estudo da consultoria Demacamp Planejamento, Projeto e Consultoria S/S Ltda , de Campinas (SP) estabelece que a região do Prosa é um grande contraste socioeconômico, visto que nela residem famílias de maior renda, em convivência com vários bolsões de pobreza. Isso porque o Jardim Noroeste, está localizada entre Jardim dos Estados e Chácara dos Poderes. Atualmente, o Jardim Noroeste conta com mais de 15 mil habitantes. A renda per capita de seus moradores é a segunda mais baixa entre as demais regiões da Capital, sendo de R$ 584,90, aproximadamente.

Outro ponto levantado pela pesquisa revela que há diversas situações que caracterizam precariedade habitacional, como casas rústicas em madeira reaproveitada, ocupadas por população com alta vulnerabilidade social. A consultoria pontua que o Jardim Noroeste foi demarcado como ARP (assentamento regular precário), tendo em vista o alto percentual de moradias precárias, sua localização periférica e a baixa densidade. Para Demacamp, tais características extrapolam o problema habitacional em si, configurando um problema urbanístico a ser solucionado.

Por Inez Nazira e Ana Cavalcante

