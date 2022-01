Aniversário dos Correios e Dia do Carteiro: comemorações ocorrem durante toda a semana

No ano de 2022, os Correios completam 359 anos de prestação do serviço postal no Brasil. O dia 25 de janeiro é a data que remete à origem da entrega de correspondências no país, além de marcar as comemorações ao profissional símbolo da empresa: o carteiro.

Os mais de 48,8 mil carteiros dos Correios levam milhões de objetos aos seus destinos, todos os dias. Cada um deles têm a mesma importância para estes profissionais, sendo entregues com excelência ao conectar pessoas, instituições e negócios.

Durante o ano de 2021, os carteiros foram responsáveis pelo encaminhamento de 557 milhões de encomendas. A empresa registrou vários recordes neste tipo de objeto, com destaque para o maior pico de entregas no dia 21 de dezembro, onde foram distribuídos mais de 3,1 milhões de pacotes.

O aniversário é marcado por comemorações, iniciadas nesta terça-feira, com o “batismo” do primeiro avião caracterizado com a marca dos Correios. O evento simbólico ocorreu no terminal de cargas da estatal, em Brasília, e consiste em uma espécie de recepção à aeronave, que é banhada por dois jatos de água em sua chegada ao aeroporto.

Apesar de já consistir um meio de transporte tradicional da empresa, a pintura do avião contribui para fortalecer a imagem corporativa dos Correios perante os seus clientes e sociedade em geral, como já acontece com a caracterização da frota de automóveis, fachadas das lojas, embalagens, uniformes dos empregados, dentre outros.

Responsável por escoar parte significativa da carga dos clientes, o transporte aéreo nos Correios é realizado pela chamada Rede Postal Noturna (RPN), que garante a qualidade dos serviços de entrega, conectando de forma ágil o objeto postal ao seu destino. Veja mais aqui.

Comemorações — Durante o período de 25 de janeiro a 1° de fevereiro, os Correios comemoram o aniversário de sua criação e homenageiam todos os seus empregados, em especial os carteiros. Acompanhe as redes sociais da empresa para conferir histórias inspiradoras de todo o país.