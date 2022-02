Amigos do Parque funciona sem restrições neste fim de semana

Campo-grandenses têm mais uma opção de lazer durante o Carnaval, neste sábado (26) e domingo (27) o projeto “Amigos do Parque” funciona sem restrições.

Criado em 2016 por meio da parceria com a Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de MS), o projeto tem o intuito de incentivar a realização de práticas desportivas e a ocupação do Parque dos Poderes, local adequado para diversos esportes como caminhadas, corridas, passeios de bicicleta e patins. Durante as ações do projeto, as vias do parque são bloqueadas para o tráfego de veículos a fim de garantir a segurança da população.

Segundo a Fundesporte, na segunda (28) e terça-feira (1º), de Carnaval, não haverá “Amigos do Parque” devido ao ponto facultativo. Vale ressaltar que o projeto só funciona aos finais de semana e feriados.

Neste fim de semana não haverá interdições no local, o trecho disponível para a prática esportiva será entre a Avenida do Poeta, Avenida Afonso Pena até a rotatória da Agesul, seguindo pela Avenida Desembargador José Nunes da Cunha até a Avenida Mato Grosso, a pista que margeia a reserva do Parque Estadual do Prosa estará liberada exclusivamente para as atividades do projeto, enquanto os veículos dividem a pista contrária.

Durante o projeto, equipes do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) promovem rondas com intuito de ampliar a segurança viária e a fluidez do trânsito.

(Com assessoria)