Amamentação proporciona benefícios para mãe e bebê

Neste mês celebramos o Agosto Dourado, uma campanha especial para incentivar a amamentação. A data ganha ainda mais notoriedade entre os dias 1º e 7, Semana Mundial de Aleitamento Materno, como forma de incentivar e encorajar mulheres a praticarem esse ato de amor e resistência.

A OMS (Organização Mundial da Saúde) recomenda que os bebês devem receber o leite materno, exclusivamente, até os seis meses e complementar até os dois anos de idade.

“O leite materno continua trazendo benefícios nutricionais e imunológicos mesmo após os seis meses. Mesmo com o início da introdução alimentar, a amamentação diminui o risco de infecções e previne doenças crônicas como diabetes, hipertensão e obesidade”, enfatiza Dra. Rubia Borges Loureiro, ginecologista e obstetra da Unimed Campo Grande.

A especialista ainda destaca que “o leite materno possui proteínas que ajudam a combater vírus e bactérias do trato gastrointestinal, é muito fácil de ser digerido, minimiza as cólicas nos bebês, especialmente nos três primeiros meses de vida, quando o intestino dele ainda está imaturo, além de contribuir com o sistema imunológico, prevenindo alergias e muitas outras doenças. A sução que o bebê faz também auxilia no desenvolvimento de sua arcada dentária, o que traz muitos benefícios para sua vida adulta”.

Mas a amamentação traz vantagens também para as mamães. “É durante a amamentação que o vínculo entre mãe e filho é fortalecido, o ato ainda protege as mulheres contra o câncer de mama”, pontua a médica.

Dra. Rubia lembra que mesmo as mães infectadas pela Covid-19 podem e devem continuar amamentando, desde que com o uso de máscara e seguindo os demais protocolos de biossegurança.

Já para as mulheres que não conseguiram amamentar seus bebês, a médica deixa um recado carinhoso. “Para essas mamães, que por algum motivo não puderam ou não conseguiram amamentar seus bebês, está tudo bem, recebam nosso abraço”. Ela lembra “existem no mercado fórmulas infantis, que apesar de não possuírem todas as vantagens do leite materno, são enriquecidas para oferecer os nutrientes que o bebê precisa para cada fase da vida”, explica.

Agora que você conhece todas as vantagens que a amamentação oferece ao binômio mãe-bebê, incentive e encoraje mulheres ao seu redor a praticar esse ato.

Acesse https://bit.ly/aleitamentomaterno-2021 e confira o vídeo da especialista falando sobre o assunto!