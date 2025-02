Alistamento militar feminino atrai quase 400 jovens em Mato Grosso do Sul

O Serviço Militar Inicial Feminino (SMIF) já atraiu 399 jovens para o alistamento voluntário, em Mato Grosso do Sul, no período de um mês, de acordo com informações divulgadas pelo Comando Militar do Oeste (CMO). O processo é destinado a mulheres nascidas em 2007 que completam 18 anos em 2025 e desejam servir às Forças Armadas. As inscrições seguem abertas até o dia 30 de junho.

Entre 1º de janeiro e 3 de fevereiro de 2025, as 399 jovens se alistaram para disputar as vagas disponíveis nas cidades de Campo Grande, Corumbá e Ladário. O Comando Militar do Oeste (CMO) disponibilizou 99 vagas em Campo Grande, com incorporação prevista para 2026. Também haverá vagas para a Marinha, destinadas às voluntárias das cidades de Corumbá e Ladário.

Ao contrário do alistamento masculino, que é obrigatório, o alistamento para mulheres é voluntário. Até então, o ingresso feminino nas Forças Armadas ocorria apenas como militar de carreira, por meio de concurso público, ou como militar temporária, após seleção conduzida pelas Regiões Militares.

Com a nova possibilidade, as jovens interessadas em vivenciar a rotina militar têm a chance de se alistar e disputar uma das vagas disponíveis. As interessadas podem se alistar presencialmente na Junta de Serviço Militar mais próxima ou pela internet, acessando o site oficial alistamento.eb.mil.br .

A incorporação das voluntárias selecionadas será realizada em 2026, após o processo de avaliação e seleção.

