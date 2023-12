Alan Guedes entrega duplicação de avenidas e ponte da Vila Roma

A Prefeitura de Dourados entregou nesta quarta-feira, 20 de dezembro, aniversário do município, uma das obras mais emblemáticas do ano: a drenagem e pavimentação das avenidas Décio Martins Capilé e Lindolfo Lange, além da nova ponte da Vila Roma. O investimento foi de pouco mais de R$ 7 milhões, com participação de indicação parlamentar do senador Nelsinho Trad, através da Sudeco, e contrapartida do município.

Na entrega, o parlamentar foi recebido pelo prefeito Alan Guedes, pelo presidente da Câmara Municipal, Laudir Munaretto, e outros vereadores, além de secretários municipais. Na cerimônia de entrega, Alan Guedes assinou também a autorização para o processo licitatório da iluminação pública em led na avenida Décio Martins Capilé.

Em sua fala, o prefeito Alan Guedes lembrou a importância do município de Dourados estar com as finanças em dia e, assim, ter condições de oferecer contrapartida em obras dessa magnitude, no caso desta, de aproximadamente R$ 2,2 milhões.

“Nós temos nesta região aproximadamente 20 mil pessoas que serão diretamente impactadas pela obra. É uma via completamente nova, uma passagem que não existia, um acesso que encurta distância e é o que temos pensado para melhorar a infraestrutura, a mobilidade urbana e, consequentemente, a vida dos douradenses. Precisamos estar preparados para oferecer as condições financeiras para executarmos um trabalho desse tamanho e o município de Dourados hoje tem essa condição”, disse o prefeito.

O senador Nelsinho Trad reforçou o fato de que o fato da Prefeitura de Dourados ter condições de dar a contrapartida necessária para obras de infraestrutura. “Se não tivermos um bom projeto e a prefeitura em ordem com as finanças, não conseguimos trazer os recursos. Então, estamos muito felizes de ver a obra realizada que transforma essa região da cidade com a interligação de diversos bairros, encurtando caminhos. Essa era uma obra difícil que foi muito bem executada e, por isso, parabenizo o prefeito Alan Guedes e sua equipe”, afirmou.

A ponte sobre o córrego Água Boa, na avenida Décio Martins Capilé, por indicação do vereador Maurício Lemes e aprovada pela Câmara Municipal, recebeu o nome de Alfeu Lopes Pael, um dos pioneiros do município, falecido em agosto de 2022, aos 86 anos.

