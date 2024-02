Ainda com carnaval de rua, confira os pontos de interdições para o final de semana

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) alerta para as interdições que acontecerão neste final de semana. A orientação é para que os condutores e pedestres tenham atenção redobrada nesses locais de interdição e possam planejar outras rotas.

Confira as interdições:

Evento: Carnaval de Rua – Bloco Eita!

Data: 17/02/2024

Horário: à partir das 14h30 até às 23h

Local: Av. Calógeras entre Av. Mato Grosso e Rua Antônio Maria Coelho

Evento: Carnaval de Rua – Bloco dos Forrozeiros MS

Data: 17/02/2024

Horário: à partir das 16h

Local: Rua Temístocles entre rua 14 de Julho e Av. Calógeras

Data: 17/02/2024

Horário: à partir das 16h

Local: Rua Canindé entre Rua Antônio Marques, Rua Honória Correia e Rua Nova Tiradentes

Data: 17/02/2024

Horário: 14h às 17h

Local: Rua Anselmo Selingardi entre rua Léa Maria Barbosa Marques e Rua Domingos Belentani

Evento: Culto Evangelístico

Data: 17/02/2024

Horário: 16h às 20h

Local: Rua Globo de Ouro entre Av. Graciliano Ramos e Rua Joelma

