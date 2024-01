Águas Guariroba se destaca no 1º Fórum ESG da Unimed Campo Grande

A Águas Guariroba foi reconhecida como um dos destaques do 1º Fórum ESG (Ambiental, Social e de Governança) da Unimed Campo Grande, realizado nesta segunda-feira (29). O evento abordou medidas relacionadas ao tema, destacando práticas desenvolvidas globalmente nesse contexto.

Fernando Garayo, gerente de Meio Ambiente da Águas Guariroba, ressaltou que a holding à qual a empresa pertence, a Aegea, é reconhecida como pioneira entre as empresas de saneamento no Brasil a adotar práticas de ESG em sua gestão. A Aegea estabeleceu metas ambiciosas, incluindo a redução do consumo de energia em 15%, o aumento de mulheres em posições de liderança de 32% para 45%, e a elevação da representatividade negra em cargos de liderança de 17% para 27%.

No âmbito de governança corporativa, a Águas Guariroba destaca-se pela adoção das melhores práticas de gestão, tendo obtido a certificação ISO 37001 de Gestão Antissuborno. Essa certificação envolve regras internacionalmente reconhecidas, contribuindo para os programas de compliance das empresas e certificando o alinhamento com a Norma Antissuborno.

Garayo também abordou as ações específicas de ESG desenvolvidas pela Águas Guariroba, incluindo a intensificação das obras para universalização da rede de esgoto, a criação de um viveiro de mudas nativas do cerrado e os projetos realizados pela área de Responsabilidade Social. Ele reforçou o compromisso da empresa em gerar prosperidade compartilhada nos locais onde atua, deixando um legado positivo para as comunidades.

O fórum contou ainda com a participação de Gustavo Vieira, internacionalista da ONU, que ministrou uma palestra sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e o Pacto Global da ONU. A Unimed Campo Grande também divulgou suas iniciativas durante o evento.

Janiely Oliveira Vieira, responsável pelo setor de Gestão por Resultados, Inovação e ESG da Unimed, destacou a oportunidade valiosa para aprimorar conhecimentos e parcerias, fortalecendo ainda mais o impacto positivo na comunidade. A participação da Águas Guariroba no fórum reforça seu compromisso contínuo com práticas sustentáveis e responsáveis em todas as áreas de atuação.

