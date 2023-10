Águas Guariroba apresenta sistemas automatizados de operação para técnicos da Sanesul

Como troca de conhecimento, técnicos da Sanesul acompanharam de perto a operação dos sistemas utilizados pela concessionária

O Centro de Controle de Operações (CCO) da Águas Guariroba recebeu a visita de equipes operacionais da Sanesul na manhã desta nesta sexta-feira (21), na sede da concessionária. As equipes da Gerência de Desenvolvimento Operacional e Coordenadoria de Manutenção de Redes de Água da Sanesul acompanharam durante a visita à rotina da programação de serviços realizada pela Águas Guariroba no atendimento de chamados, direcionamento de equipes e monitoramento das ações de abastecimento e coleta de esgoto.

Durante o encontro os técnicos também visitaram o setor de Programação e o CCO, além de acompanhar a operação dos principais sistemas automatizados utilizados pela concessionária como a abertura das Ordens de Serviços online, além dos sistemas de suporte e integração de áreas do atendimento ao cliente, programação, serviços, operação e perdas com o software Takadú.

Para o coordenador de manutenção e abastecimento de água da Sanesul, Rodrigo Pereira Rodrigues, a visita é um troca de conhecimentos pela experiência da Águas Guariroba na utilização de sistemas automatizados, buscando a otimização no atendimento ao cliente.

“O objetivo é verificar junto a Águas Guariroba como é a gestão das equipes de campo, ferramentas e como é feito o monitoramento a fim de otimizar o tempo de serviço, quantidade de serviço executada e ferramentas utilizadas. Nós já utilizamos esta tecnologia, porém alguns programas ainda são executados de maneira manual. Queremos automatizar os serviços buscando a otimização do atendimento ao cliente. Temos metas no marco do saneamento e para isso precisamos estar um passo à frente na atualização nos nossos sistemas.”, explica Rodrigo.

“As trocas de experiências e discussões sobre os nossos processos e tecnologias com outros setores e empresas, sempre geram reflexões e oportunidades de melhorias que irão gerar cada vez mais benefícios para a população, otimizando a experiência do cliente, sempre tendo o cliente como foco da prestação do serviço.” Destaca o gerente de operações da Águas Guariroba, Ítalo Edson de Souza.

Com informações da assessoria