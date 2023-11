Agosto deve ter temperaturas ainda mais altas e tempo seco no Estado

O mês de agosto começou com temperaturas altas e alerta para baixa umidade relativa do ar, em quase todo o Estado. A expectativa do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) é que o mês se caracterize pelo tempo seco e temperaturas em elevação em todo o Brasil, mesmo estando inteiramente inserido no inverno astronômico. Durante o mês, os volumes de chuva podem ficar abaixo dos 25 mm na região Centro-Oeste.

Conforme o instituto, também existe a possibilidade de ondas de calor, principalmente na segunda quinzena do mês. Nestas áreas, além do calor, a umidade relativa do ar fica muito baixa por muitos dias. Em Mato Grosso do Sul, a chuva fica um pouco acima da média no centro-sul do Estado, devido à entrada de frentes frias, e esta mesma área deve ter um mês com bastante oscilação das temperaturas, que devem ficar um pouco abaixo da média. As massas de ar frio avançam pelo Mato Grosso do Sul, sobretudo nas áreas do sul e oeste do Estado, além do sudoeste de Mato Grosso, trazendo queda de temperatura ao longo do mês.

Vale lembrar que o mês de julho já foi de temperaturas elevadas e chuvas abaixo da climatologia. Em Campo Grande, a precipitação acumulada na estação automática do Inmet, no mês de julho, foi de apenas 4,6 mm, valor 87% abaixo da Normal Climatológica (1981 a 2010) de 35,7 mm. Considerando o total de precipitação deste ano até julho (1.055,8 mm), há um excedente hídrico de cerca de 250 mm, o que corresponde a 31% acima da climatologia do período. Neste ano, até agora, somente julho e maio, apresentaram desvio de chuva negativos, ou seja, choveu acima da média na maioria dos meses. Somente houve um registro de precipitação em todo mês, com valor de 4,6 mm em 24 horas, totalizado na manhã do dia 14. Normalmente, ocorrem três dias com chuva superior ou igual a 1 mm em julho.

Com média de 29,2°C, as temperaturas máximas fecharam o mês em 1,7°C acima da climatologia, que é de 27,5°C. A maior temperatura do mês foi de 32,2°C, registrada no dia 27. As temperaturas mínimas, cuja média foi de 16,9°C, apresentaram desvio também significativo, de 1,6°C acima da Normal Climatológica, que é de 15,3°C. A temperatura mínima do mês foi de 7,8°C, medida no dia 14. Neste ano, a menor temperatura ainda continua sendo a registrada no mês de junho, de 5,6°C. A menor amplitude térmica diária – diferença entre a temperatura máxima e a mínima em um dia – foi de apenas 7,2°C, no dia nove (mín. 21,4°C e máx. 28,6°C). Por sua vez, a maior amplitude ocorreu no dia 15, quando se registrou de variação na temperatura diária, de 17,5°C (mín. 8,1°C e máx. 25,6°C). Em relação aos ventos, a maior rajada foi de 14,4 m/s (52 km/h), à tarde, no dia 12.

Por – Michelly Perez

