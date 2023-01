Agentes de endemias protestam em frente ao Paço Municipal

Cobrando adicional de insalubridade, os agentes de endemias protestaram em frente a prefeitura da Capital, nesta manhã (25), pedindo por direitos da categoria.

Eles também pedem que seja cumprido a jornada de trabalho de 30 horas semanais na rua e 10h no escritório.

O vereador Tabosa esteve presente e defende que Campo Grande pague os valores, pois Três Lagoas e Dourados já pagam os valores pleiteados. “Estamos aqui pela insalubridade, que desde maio do ano passado, não há pagamento”, disse Tabosa.

Vereador e presidente do Sisem (Sindicato dos Servidores Municipais de Campo Grande), esclareceu que à emenda 120 da lei, que especificou o valor da taxa. “A insalubridade é de 20% do salário-base, que é de R$ 2,6 mil”.

No ano passado a prefeita havia afirmado que verificaram os valores com uma auditoria que constatou que fica sob equilíbrio fiscal do município.

