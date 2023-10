Agente de saúde morre após ser atropelado por ônibus na MS-262

O agente de saúde Luiz Fernando Fiúza Vieira, de apenas 20 anos, morreu na tarde de ontem (30), após ser atropelado por um ônibus, próximo ao Distrito de Quebra Coco, região de Sidrolândia, a 71 quilômetros de Campo Grande.

Conforme informações do site Sidrolândia News, o acidente aconteceu no km 56, na MS-262, quando o jovem que conduzia uma motocicleta foi atingido na traseira pelo ônibus. Ele chegou a ser arrastado por uma distância de 92 metros.

Os socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados e encaminharam a vítima ao hospital. O agente de saúde não resistiu aos ferimentos, morrendo no local.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente.

