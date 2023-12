AGEMS encerra ciclo de palestras sobre regulação em 2023

A Agência de Regulação de Mato Grosso do Sul (AGEMS) realizou nessa última sexta-feira (01), as últimas palestras do Ciclo de Seminários 2023: Gestão de Conflitos pelas Agências Reguladoras.

O evento ilustre abordou o uso das tecnologias na modernização da infraestrutura e na regulação e contou com a presença do professor José Maurício Conti e de Kleber Luiz Zanchin para debater o tema.

A regulação dos projetos de infraestrutura é fundamental para garantir a eficiência dos projetos públicos, a sustentabilidade e a melhoria no transporte de passageiros no Brasil e no estado.

“A regulação nos projetos de infraestrutura no Brasil é vital para conciliar a atração de investimentos privados com a preservação do interesse público, promovendo transparência, equidade e qualidade nos serviços essenciais para o desenvolvimento sustentável e o bem-estar da população. ” , afirma o diretor-presidente da AGEMS, Carlos Alberto de Assis.

Já o professor José Mauricio Conti pontuou o papel de eventos como esse sendo de suma importância para a troca de experiência entre todas as partes, para assim, favorecer o desenvolvimento e a melhoria da regulação da infraestrutura por meio da ação conjunta.

“A infraestrutura está na base do desenvolvimento do país, e não só a econômica, como a social. Em nossos estudos, nós já estamos colocando essa abordagem, da infraestrutura social. Com isso, dependemos de atuação conjunta, de fazer com que todas as pessoas se coordenem e obtenhamos os melhores resultados.”, ressalta.

O doutor pela faculdade de Direito de São Paulo (USP), Kleber Zanchin, acredita que a regulação pode se dar por dois passos muito importantes: a simplificação e a automatização. Como exemplo, Kleber citou as compras por meio do sistema ‘1-clique’, o qual os usuários fazem a compra clicando apenas em um botão. Ou seja, a automatização e a tecnologia já estão implantadas no cotidiano e facilitam a vida da população diariamente, além do uso intuitivo e ela pode ser aplicada também na regulação da infraestrutura e no transporte de forma benéfica.

“A regulação vai ser tanto melhor quanto mais automática for a aplicação das suas regras. Assim o objetivo do regulador tende ser mais facilmente alcançado”, afirma Kleber.

