Sobreviverias ao Natal? Confira a indicação de filme de hoje

Para comemorar o último mês do ano, e talvez o mais festivo, o jornal O Estado vai indicar séries e filmes no decorrer de todo o dezembro para você entrar no clima natalino.

A indicação de hoje é o filme Sobrevivendo ao Natal.

Sinopse

O ditado diz que dinheiro não compra amigos, mas talvez Drew (Ben Affleck), um empresário rico e bem-sucedido nunca tenha ouvido isso. Depois de terminar com a sua namorada por não entender o significado do natal, Drew fica solitário e sem ninguém com quem passar a data comemorativa. E num momento de desespero, o milionário decide então viajar até a casa onde passou a sua infância, na expectativa de relembrar a época quando era criança, mas ele acaba dando de cara com uma outra família que são os novos donos da residência. Sem muita noção e com dinheiro de sobra, Drew oferece uma quantia absurda para que os novos moradores o “adotem” e finjam ser a sua família até o final do natal.

Ficha técnica

Duração: 1h30m.

Ano de lançamento: 2004.

Gênero: Comédia.

Dísponível no Prime Video.

Indicação bônus

Se você assiste muitos filmes e séries ou é aquele tipo de pessoa que nunca lembra o nome do filme que assistiu ou o episódio da série que parou, por que não guardar todas essas informações num aplicativo?

O TV Time é um app disponível para Android e IOs onde os usuários podem catalogar, dar nota, comentar e escolher os seus personagens favoritos de suas obras audiovisuais.

Que tal baixar o app depois que assistir ao filme indicado hoje? E me conta, você aceitaria adotar um completo estranho durante o natal por uma quantia exorbitante?

