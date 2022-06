AGEHAB notifica inadimplentes para quitação dos débitos habitacionais

Proprietários de unidades habitacionais da AGEHAB (Agência de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso do Sul) estão sendo notificados para quitarem os débitos referentes as dívidas das unidades. Uma lista com os nomes dos proprietários foi divulgada hoje (6) no Diário Oficial do Estado.

Segundo a publicação do DOE as pessoas que estão com os débitos, de origem não tributária, terão seus nomes inscritos em Dívida Ativa após o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data desta publicação caso não sejam liquidados.

Após a inscrição, o débito será protestado e então iniciada a ação judicial. Para os que tiverem interesse em quitar os débitos antes do ajuizamento do executivo fiscal, deverão comparar na unidade da AGEHAB, que fica localizada na Rua Soldado PM Reinaldo de Andrade – 108, bairro Tiradentes, ou entrar em contato pelo (67) 3348-3100.

A lista completa com os nomes do proprietários está disponível a partir da página 22 e pode ser conferida clicando AQUI.