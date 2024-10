Aeronaves do Governo do MS Testarão Substância Retardante para Combate a Incêndios

A partir da próxima semana, as aeronaves do governo estadual, que atuam no combate aos incêndios no Pantanal e nas áreas do Cerrado de Mato Grosso do Sul, passarão a lançar água misturada com uma substância retardante de chamas.

O comunicado foi feito pelo secretário estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, Jaime Verruck, durante o boletim sobre incêndios transmitido ontem (10) no canal do YouTube do governo estadual.

Este produto químico deixa o jato d’água na cor alaranjada/avermelhada e é por meio desta substância que as chamas podem ser controladas. Ele é indicado em queimadas de alto nível, onde o fogo é mais difícil de ser apagado.

Primeiro será realizado testes para comprovar a eficácia e caso os resultados sejam positivos, o produto começará ser usado na operação contra incêndios em 2025.

