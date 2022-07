Adolescente sem habilitação bate em muro na Capital

Durante a manhã deste sábado (30) um jovem de 17 acabou batendo o veículo em um muro no bairro Jardim Leblon, localizado em Campo Grande.

Segundo o adolescente o acidente que ocorreu por volta das 7h aconteceu graças a um outro motorista que teria “fechado” o veiculo do rapaz, com isso ele perdeu o controle do carro. O acidente ocorreu entre o cruzamento das ruas das Roseiras e Jardim Silveira.

Por fim foi acionado o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) mas o jovem recuso, sendo levado pelos familiares até uma unidade hospitalar, o jovem estava com o documento irregular e o carro acabou sendo levado para o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito).

Com informações do site Dourados News.