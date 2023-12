Adolescente se afoga e fica em estado grave após ter cabelo sugado por motor de piscina

Uma adolescente de 14 anos, ficou em estado grave após se afogar em uma piscina em um espaço recreativo, próximo ao município de Caarapó, a 268 quilômetros de Campo Grande, na tarde desta quinta-feira (30). O afogamento teria acontecido após o cabelo da jovem ficar preso em um motor de piscina.

Conforme informações do portal Caarapó News, uma equipe do Corpo de Bombeiros do município foi acionada por volt. No local, a menina já estava fora da piscina, em companhia de uma amiga e com um quadro de saúde a princípio grave.

A adolescente participava de uma confraternização, com alunos de uma escola indígena no espaço recreativo, quando em determinado momento teve o cabelo puxado pelo motor da piscina. Ela foi inicialmente socorrida por outros colegas e por um professor.

A vítima foi encaminhada para o Hospital Beneficente São Mateus para atendimento médico, com um quadro de saúde classificado pelo Corpo de Bombeiros de 3 para 4 graus.

Entretanto, no fim do dia o quadro da adolescente apresentou piora e ela aguarda transferência em vaga zero para a cidade de Dourados.