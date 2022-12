Adiantamento salarial dos servidores municipais foi depositado nesta quinta-feira

O salário dos 30 mil servidores públicos de Campo Grande, dentre os quais estão os ativos, aposentados e pensionistas, foi depositado nesta quinta-feira (29). A folha de pagamento corresponde a aproximadamente 170 milhões de reais.

A antecipação já tinha sido feita no dia 23 de dezembro, pela prefeita Adriane Lopes (Patriota). Trata-se de uma medida governamental para movimentar o comércio no final do ano.

Desde a semana passada, os 85 mil servidores públicos de Mato Grosso do Sul, estão com o salário na conta. Os valores foram depositados na última quinta-feira (22). O Governo do Estado decidiu pagar com antecedência devido ao Natal e Ano Novo.

Impacto econômico

Os adiantamentos foram pensados para movimentar a economia do estado e do município de Campo Grande. De acordo com o anúncio da SAD (Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização), a previsão é de que a economia do estado neste mês tenha uma movimentação de R$ 432,2 milhões na economia de Mato Grosso do Sul, devido ao adiantamento do salário de dezembro dos servidores estaduais.

O salário de novembro foi pago em 1° de dezembro, 2ª parcela do 13° foi quitada em 7 de dezembro e a remuneração de dezembro estará disponível para saque nesta sexta (23). Esse adiantamento encerra o cronograma de pagamento de fim de ano do Governo do Estado três dias antes do Natal.

De acordo com os dados da SAD, em 2022, o pagamento das três últimas folhas (novembro, dezembro e 13º) injetaram R$ 1,1 bilhão na economia do Estado em um intervalo de 23 dias.

Atualmente, o governo de Mato Grosso do Sul possui cerca de 85 mil servidores públicos, entre ativos e inativos, como aposentados e pensionistas. Conforme destaca o governador Reinaldo Azambuja, o objetivo desse adiantamento é incentivar o consumo entre os funcionários públicos, especialmente nas festas de fim de ano. “A opção de pagar o salário de dezembro antes do Natal é para que o servidor tenha condição de ter o salário antes das festas”, explica.

