Adiantamento de repasses é a saída para 37 municípios

O presidente da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul) e prefeito de Nioaque, Valdir Souza, divulgou, nesta quarta-feira (30), a relação das prefeituras que estão com as contas no vermelho.

Segundo o chefe do Executivo, dos 79 municípios, 37 estão nesta situação. “O balanço do primeiro semestre foi divulgado, os municípios menores são os que mais sofrem com a falta de repasses das emendas parlamentares. Estamos atrás de uma possível solução, o adiamento de recursos para assim os prefeitos terem um fôlego em relação às dívidas”, enfatizou.

Os prefeitos de diversas cidades do Estado aproveitaram o momento para expor a situação de seus respectivos municípios. O prefeito de Caarapó, André Nezzi (PSDB), afirmou que, no último mês, demitiu aos menos 60 servidores. “A demissão aconteceu pois não estamos conseguindo arcar com toda as despesas. O repasse do governo federal é mínimo. A saúde, educação e segurança serão prejudicadas”, concluiu.

O prefeito de Vicentina, Hermenegildo “Marquinhos do Dedé” (PMDB), foi enfático em dizer que um dos maiores problemas é o acréscimo de direitos de servidores reconhecidos por meio de leis aprovadas pelo Congresso Nacional. “Temos o exemplo do reajuste da educação, elevado em 33%, e o salário-mínimo com reajuste de 9% e ainda o piso da enfermagem. A conta não fecha.”

Por Thays Schneider – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul.

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.