Acumulou de novo! Mega-Sena acumula e próximo prêmio pode chegar a R$ 29 milhões

No sorteio realizado neste sábado (30) em São Paulo, nenhum participante acertou as seis dezenas do concurso nº2639, da Mega-Sena , que tinha um prêmio de R$ 9,7 milhões em jogo. Como resultado, o prêmio acumulou para o próximo sorteio que acontecerá na terça-feira (19) e está estimado em R$ 35 milhões.

Os números sorteados foram: 02 – 08 – 11 – 22 – 48 – 49

Um total de 86 apostas acertaram cinco dezenas, e cada uma delas receberá R$ 28.116,34. Além disso, os 6.619 acertadores de quatro dezenas terão direito a um prêmio de R$ 521,87 cada.

Com informações do SCC10.

