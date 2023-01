ACP e SEMED discutem mudanças para a educação em 2023

Na manhã de ontem (3), a diretoria da ACP-MS (Sindicato Campo-grandense dos Profissionais da Educação Pública), se reuniu com o secretário municipal de educação, Lucas Bittencourt, e equipe da Semed (Secretaria Municipal de Educação), para discutir assuntos relacionados ao ano letivo de 2023.

Na ocasião, foram abordados os seguintes temas: processo seletivo para APEs (Auxiliar Pedagógico Especializado), lotação de professores, concurso público, criação de Conselhos escolares nas Emeis e processo seletivo para professor e coordenador.

Também foi agendada nova reunião para discutir a questão a EJA (Educação de Jovens e Adultos), que será realizada no dia 24 de janeiro.

Participaram da reunião, o presidente do sindicato, Gilvano Bronzoni, a 1ª secretária, Luciane Fortes, o secretário de comunicação, Flávio Peixoto, o secretário jurídico, Leonel do Bonfim, a conselheira Danyeli Araújo e a representante do coletivo da educação infantil, Rosileide da Silva.

REAJUSTE SALARIAL

Questionado pela reportagem, o presidente do sindicato da categoria, Gilvano Bronzoni, afirmou que no que se trata do reajuste salarial dos professores, ficou agendada uma reunião com a prefeita Adriane Lopes (Patriota) para o dia 16 de janeiro, às 8 horas, na Prefeitura Municipal de Campo Grande.

