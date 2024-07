Aconteceu de novo! Golden Retriever morre durante transporte interestadual realizado por empresa especializada

Uma tragédia marcou o transporte interestadual de Gaya, uma Golden Retriever, que faleceu durante uma viagem do Maranhão para São Paulo, realizada pela empresa MooviPet no dia 26 de junho. O caso só foi divulgado na quinta-feira (4), quando a família recebeu o corpo do animal em uma caixa térmica de gelo, cinco dias após o óbito.

Gaya estava sendo transportada em uma van que saiu de São Luís, com destino final em São Paulo, passando por 11 estados e o Distrito Federal. No entanto, durante o trajeto, a cadela passou mal e faleceu em Marabá, no Pará. Outros 18 animais estavam no veículo no momento do incidente.

Segundo informações do portal SBT News, após a morte de Gaya, a MooviPet despachou o corpo da cadela de volta à família em um carro de aplicativo, embalado dentro de um saco plástico e uma caixa de gelo. A empresa justificou a medida como uma tentativa de preservar o corpo do animal até que um serviço especializado em necropsia e veterinários locais pudessem assinar o atestado de óbito.

A família de Gaya, que optou pelo transporte terrestre devido a preocupações com a segurança dos animais após incidentes anteriores, ficou consternada com a morte da cadela e abriu um boletim de ocorrência contra a MooviPet. A Polícia Civil do Maranhão está investigando o caso para esclarecer as circunstâncias da morte da cadela durante o transporte.

