Academia Escola oferece novas vagas para aulas de musculação e pilates solo

O Programa Academia Escola UFMS está com inscrições abertas até o dia 7 de julho para aulas de musculação e pilates solo na Cidade Universitária. Podem se inscrever estudantes de graduação e pós-graduação, servidores, participantes da Universidade Aberta à Pessoa Idosa (Unapi), colaboradores da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec), além da comunidade externa.

Mais do que promover a qualidade de vida e saúde, o intuito é fomentar a prática de exercícios físicos na Instituição. São 40 vagas na modalidade pilates solo e 500 vagas para musculação. As inscrições devem ser realizadas neste link.

“A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul tem se destacado não apenas como um centro de excelência acadêmica, mas também como uma promotora ativa de saúde e bem-estar. A Academia Escola UFMS, localizada na Cidade Universitária, oferece um ambiente completo e acessível para a prática de atividades físicas. A musculação e o Pilates proporcionam inúmeros benefícios à saúde, incluindo melhora da força muscular, flexibilidade, postura e bem-estar geral. Estas modalidades são oferecidas com o acompanhamento de profissionais qualificados, garantindo a correta execução dos exercícios e a personalização dos treinos de acordo com as necessidades individuais dos praticantes”, enfatiza o coordenador do Programa Institucional Academia Escola, Marcelo Gonçalves Duarte.

Os interessados terão direito ao uso do espaço e equipamentos da modalidade musculação em dias e horários estipulados e, se selecionados, deverão efetuar o pagamento de uma taxa semestral no valor de R$ 250 para estudantes da Universidade e participantes da Unapi, R$ 350 para servidores, colaboradores da Instituição e da Fapec e seus familiares, e R$ 400 para a comunidade externa.

Os usuários aprovados no pilates solo poderão frequentar as aulas de 12 de agosto a 13 de dezembro de 2024, mediante pagamento de uma taxa única: R$ 250 para estudantes da UFMS e participantes da Unapi, R$ 350 para servidores, colaboradores terceirizados da Instituição e funcionários da Fapec e seus familiares, e R$ 400 para a comunidade externa. O início das aulas para o pilates solo e funcional está condicionado ao preenchimento de, no mínimo, 80% das vagas pagantes em cada turma.

