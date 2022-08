7º Condest acontece na próxima semana na Capital

A sétima edição do Congresso Nacional dos docentes em Engenharia de Segurança do Trabalho, acontece nos dias 8 e 9 de setembro na Capital. O evento é gratuito e pode ser realizada a inscrição clicando AQUI.

De acordo com a assessoria do evento, serão realizadas atividades presenciais e virtuais. Além de contar com a participação de importantes nomes do segmento no Brasil com palestras, mesas-redondas e minicursos.

Neste ano o tema geral abordado será “Ensino – estratégias e excelência”. Segundo a presidente nacional da entidade, eng. Elizabeth Cox, a prevenção de acidentes e danos à saúde do trabalhador passa pela excelência da formação e qualificação dos profissionais ligados à área.

Dados – De acordo com dados do Ministério do Trabalho, houve quase 600 mil notificações de acidentes de trabalho no país em 2021, o que representou um aumento de cerca de 30% em relação a 2020. Casos de morte somaram 2.487 no ano passado, representando um acréscimo de 33% ao ano anterior.

Confira a programação:

8 de setembro de 2022

7h30 – Credenciamento

8h às 12h – Minicursos:

(A1) Atualização sobre equipamentos e instalações eletromecânicas em atmosferas explosivas contendo poeiras combustíveis;

(B1) ESG e Segurança do Trabalho – desafios e estudos de casos

12 às 13h – Intervalo

13h às 18h – Minicursos:

(A2) Responsabilidade Civil e Criminal – Ensino e Exercício profissional;

(B2) Teoria e prática de equipamentos destinados à medição de vibração ocupacional

19h – Abertura oficial com entrega de homenagens, entrega a uma Instituição de Ensino Superior do primeiro Selo de Excelência Ouro, e apresentação cultural com Grupo Acaba.

9 de setembro de 2022

8h – Painel 1: Histórico, Evolução e Inovação no Ensino da Engenharia de Segurança do

10h – Painel 2: Criatividade e Experiências Práticas.

13h30 – Apresentação de trabalhos | Reunião de docentes e coordenadores

14h – Painel 3: Engenharia de Segurança do Trabalho – Formação & Profissão

16h – Mesa Redonda: Atribuições Profissionais – Dispositivos Disciplinadores

17h20 – Elaboração da Carta de Campo Grande e encerramento

Serviço

7º Congresso Nacional dos Docentes em Engenharia de Segurança do Trabalho

Data: 08 e 09 de setembro de 2022

Local: Crea-MS, rua Sebastião Taveira, 262 | Campo Grande, MS

Para inscrições, clique aqui.

*Com informações Assessoria