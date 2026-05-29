Corumbá prorroga licitações e mantém investimentos em restauração de prédios históricos

Editais somam mais de R$ 11 milhões e incluem obras no antigo Mercadão, Praça Uruguai e antiga Prefeitura

Corumbá terá continuidade nos investimentos voltados à preservação de seu patrimônio histórico e à requalificação de espaços urbanos. Duas licitações tiveram prazos prorrogados e preveem mais de R$ 11,2 milhões em obras em imóveis históricos do município.

Os avisos foram publicados na edição desta quinta-feira (28) do Diário Oficial do Município (DIOCORUMBÁ). As concorrências eletrônicas são coordenadas pela Fundação de Desenvolvimento Urbano e Patrimônio Histórico (FUPHAN).

A primeira licitação, a Concorrência Eletrônica nº 05/2026, prevê a restauração do antigo Mercadão Municipal e a requalificação da Praça Uruguai. O valor estimado é de R$ 6.132.850,95.

Restauração do Mercadão e da Praça do Uruguai vão reestruturar Centro da cidade (Foto: Léo Amaral)

O novo cronograma estabelece o recebimento de propostas e documentos de habilitação entre 1º e 17 de junho de 2026, até 9h29. A sessão pública está marcada para o dia 17 de junho, às 9h30.

Já a Concorrência Eletrônica nº 06/2026 trata da elaboração de projeto executivo e da execução das obras de restauração do prédio da antiga Prefeitura de Corumbá, com investimento estimado em R$ 5.091.322,73.

Nesse caso, o prazo para envio de propostas vai até 11h29 do dia 17 de junho, com abertura da sessão pública às 11h30.

As duas licitações seguem o critério de menor preço global e obedecem à Lei Federal nº 14.133/2021, além de normas municipais que regulam os processos de contratação pública.

Os editais completos estão disponíveis no Portal da Transparência da Prefeitura de Corumbá e na plataforma da Bolsa de Licitações e Leilões (BLL). Também podem ser solicitados por e-mail à Secretaria Executiva de Licitações e Contratações.

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