41 apostas de MS acertam a quadra e prêmio principal da Mega-Sena acumula em R$ 21 milhões

Enquanto o prêmio principal da Mega-Sena acumulou em R$ 21 milhões, 41 apostadores de Mato Grosso do Sul levaram para casa R$ 1.619,97 cada, ao acertar quatro das seis dezenas sorteadas pelo concurso nº 2.748, realizado na noite de sábado (13). A informação foi confirmada pela Loteria da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados no concurso 2.748 da Mega-Sena foram 19, 32, 43, 46, 50 e 52. Além dos 41 ganhadores da quadra em Mato Grosso do Sul, a quina premiou 41 volantes com R$ 80.512,78 cada. Ao todo, a quadra teve 2.911 vencedores, que receberão R$ 1.619,97 cada.

Os valores poderão ser sacados no próximo dia útil, mediante a apresentação do bilhete original em uma das agências da Caixa Econômica Federal. É importante que os ganhadores guardem seus bilhetes em segurança até que possam realizar o saque. A próxima oportunidade de faturar com uma aposta da Caixa será às 19h (horário de Brasília) de segunda-feira (15). Os palpites podem ser registrados em agências lotéricas e também pela internet, através do aplicativo oficial da Caixa.

Outros Resultados da Noite

Além da Mega-Sena, outras modalidades de loteria também tiveram seus sorteios realizados na noite de sábado (13):

– Mais Milionária: Concurso 159, com prêmio estimado de R$ 242 milhões. As dezenas sorteadas foram 12, 14, 17, 34, 56, 50. Os trevos sorteados foram 1 e 2;

– Quina: Concurso 6.480, com prêmio principal de R$ 20.658.022,72. As dezenas sorteadas foram 11, 22, 40, 56, 68;

– Dia de Sorte: Concurso 938, com prêmio estimado de R$ 1,3 milhão. As dezenas sorteadas foram 4, 8, 19, 20, 21, 24, 49;

– Timemania: Concurso 2.117, com prêmio acumulado estimado em R$ 8,6 milhões. O time do coração sorteado foi o Vasco (RJ). As dezenas sorteadas foram 2, 11, 20, 38, 50, 63, 76;

– Lotofácil: Concurso 3.154, com prêmio estimado de R$ 1,7 milhão. As dezenas sorteadas foram 1, 2, 3, 4, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 23, 24, 25.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: