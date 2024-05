‘Rei do Parque dos Poderes’ retira o baço e luta para voltar a andar; amigos pedem ajuda

Após ser atropelado por motorista que fugiu e não prestou socorro, o cachorro Mago, conhecido como ‘Rei do Parque dos Poderes’, teve o baço retirado e agora luta para voltar a andar. O atropelamento do animal ocorreu nesta terça-feira (21), quase em frente à TV Educativa, onde vive.

Logo após o acidente, Mago foi socorrido por um servidor e levado para socorro médico em uma clínica da região. O laudo veterinário aponta que o cão sofreu perfuração do baço e uma fratura na coluna.

A cirurgia para retirada do órgão foi realizada no fim da tarde de ontem, sem intercorrências, e a da coluna está programada para esta quinta-feira (23).

Ao todo, somente, os procedimentos cirúrgicos custarão R$ 6,8 mil. Para custear o tratamento, voluntários realizaram rifas, mas até o fim da tarde desta quarta-feira, apenas 44% do necessário havia sido arrecadado. Para garantir os pagamentos, eles pedem ajuda de todos que se sensibilizarem com a causa.

“Qualquer ajuda é bem-vinda e pode ser enviada para o PIX 19.682.667/0001-40. Agradecemos de coração a todos”, apela uma servidora.

O cão perdido que encontrou cuidados

Mago apareceu na TVE em novembro do ano passado com as patas traseiras queimadas e em estado lastimável. Servidores providenciaram por conta própria a sua recuperação e o adotaram, passaram a alimentá-lo e oferecer todo afeto possível.

Com o seu jeito manhoso e brincalhão, logo conquistou o coração de todos do Parque dos Poderes.

