Ademar Junior é novo diretor-presidente da Funtrab

Ademar Silva Júnior assumiu hoje como diretor-presidente da Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul), substituindo Marco Aurelio Santulo que deixou o cargo nesta quarta-feira (19) . A publicação foi feita na edição desta quinta-feira (20), no Doe (Diário Oficial do Estado).

Marco Aurelio atuou como secretário especial da Casa Civil no mandato do ex-governador Reinaldo Azambuja, e deixou o cargo no ano passado para disputar as eleições. Santulo ficou três meses e meio à frente da Fundação do Trabalho.

Há informações que Sanmtulo poderia assumir o comando do Partido Progressista para estruturar a cúpula em Mato Grosso do Sul para o pleito de 2024. Já a assessoria de imprensa, diz que o agora ex-diretor, foi pego de surpresa quanto a decisão do chefe do executivo estadual.

