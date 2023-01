Espaço Sesc abre programação de 2023 com espetáculo de mágica e contação de histórias

Neste fim de semana o “Espaço Sesc”, do Sesc Cultura, integrante do Sistema Comércio, no Shopping Norte Sul Plaza, inaugura a programação infantil de 2023, com muita alegria.

No sábado, dia 07, às 15h, e em segunda sessão, às 16h30, haverá o espetáculo “Iludidamente”, com Mago Tom. A peça é interativa e leva à criançada “mágica cômica”, com clássicos e releituras de truques já conhecidos.

Um dos atos é o “Tereré’’, inspirado em um clássico do ilusionismo conhecido como Cone e Bola. Nessa nova representação, o cone de couro é substituído pela guampa, a bola é moldada com erva mate, e a bomba de metal é cunhada como varinha mágica.

No domingo, dia 08, também em duas sessões, às 15h e 16h30, haverá contação de histórias com Erico Bispo, artista da Cia de Artes Rob Drown.

Ele vai levar para a criançada o espetáculo “Histórias que ouvi falar”, com contos e músicas presentes no cancioneiro popular, embalado pela viola caipira e instrumentos não convencionais como prato, e outros objetos cotidianos.

Serviço – Informações pelo telefone (67) 3311-4300 ou pelo WhatsApp (67) 3311-4417.

Com informações da assessoria.