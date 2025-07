‘2º Seminário Regional UBAA de Direito Ambiental – Região Centro-Oeste’ acontece em agosto em Campo Grande

A UBAA (União Brasileira da Advocacia Ambiental) realizará no dia 19 de agosto de 2025, em Campo Grande (MS), o 2º Seminário Regional de Direito Ambiental – Região Centro-Oeste, com programação das 9h às 18h, no Auditório da OAB/MS.

O evento, gratuito e presencial, reunirá autoridades, juristas, pesquisadores e profissionais do Direito Ambiental para debater os desafios climáticos e ambientais que impactam diretamente a região Centro-Oeste e o país.

Programação

O seminário contará com painéis temáticos conduzidos por especialistas renomados:

• Abertura oficial com Alexandre Burmann (Presidente da UBAA), Luís Cláudio Alves Pereira (Presidente da OAB/MS) e Jaime Elias Verruck (Secretário da SEMADESC).

• Desafios Ambientais e Climáticos para o Mato Grosso do Sul – Luciano Furtado Loubet, Samanta Pineda e Berenice Jacob Domingues.

• Questões Legais e Práticas do Bioma Pantanal – Pedro Puttini Mendes, Tatiana Scaff Teles, Rodiney de Arruda Mauro (EMBRAPA) e Artur Henrique Falcette (SEMADESC).

• Processos Ambientais Administrativos e Judiciais – Terence Trenepohl, Alexandre Raslam, Rosângela Gimenes e Thiago Damião Pereira (IBAMA-MS).

O evento será encerrado com o lançamento das obras “Advocacia Ambiental e as Mudanças Climáticas” e uma homenagem literária a Curt Trennepohl.

Objetivo

De acordo com a UBAA, o seminário tem como objetivo fortalecer o diálogo e a cooperação entre instituições, sociedade civil e profissionais da área, promovendo a troca de experiências e a atualização jurídica diante dos desafios ambientais contemporâneos.

Apoio Institucional

O evento conta com o apoio de Vanessa Lopes Advocacia Ambiental, P&M Direito Ambiental Agrário e Imobiliário, Vetorial Siderurgia, Energética Santa Helena, SINDICARV, OAB/MS, ESA/OAB-MS, IMASUL e SEMADESC.

Serviço

Evento: 2º Seminário Regional UBAA de Direito Ambiental – Região Centro-Oeste;

Data: 19 de agosto de 2025;

Horário: 9h às 18h;

Local: Auditório da OAB/MS – Campo Grande (MS);

Inscrições são gratuitas pelo Sympla e mais informações: [email protected].