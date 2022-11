Estudantes da EE Reynaldo Massi são premiadas com projeto na FETEC-MS

Durante o período de setembro de 2021 a agosto de 2022, cinco estudantes do 3º ano da Escola Estadual Reynaldo Massi, no município de Ivinhema, participaram do Programa de Iniciação Científica e Tecnológica do Estado de Mato Grosso do Sul – PICTEC, com o projeto intitulado Produção de Mudas de Espécies Nativas na Escola, sob orientação da professora mestre Marcia Conceição de Souza Silva.

O PICTEC tem o objetivo de selecionar projetos de pesquisa científica e tecnológica, propostos por professores do Ensino Médio ou Ensino Técnico integrado ao Ensino Médio, vinculados a escolas públicas (municipal, estadual ou federal) do Estado de Mato Grosso do Sul, que orientam estudantes para o aprendizado do método científico e dos outros conceitos fundamentais para a produção do conhecimento científico e tecnológico.

O referido programa recebe incentivo financeiro da FUNDECT (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul) que pagou bolsas de estudo por 12 meses às estudantes e à professora.

Este projeto escolar tem por objetivo despertar o senso crítico nos estudantes em relação às questões ambientais locais, compreender a importância das matas ciliares para as nascentes, produzir e distribuir mudas para a comunidade. No período de vigência do projeto foram doadas à comunidade mais de 1.300 mudas de diferentes espécies.

Êxito

As estudantes apresentaram os resultados do projeto na Feira de Tecnologias, Engenharias e Ciências de Mato Grosso do Sul – FETEC-MS, maior evento científico do estado, realizada em Campo Grande, nos dias 26 a 29 de outubro de 2022, recebendo duas premiações: o 1º lugar na categoria FETEC-FUNDECT – área de Ciências Biológicas e como premiação especial, uma Expedição Científica ao Pantanal que acontecerá em 2023.

A equipe escolar parabeniza essas jovens garotas pesquisadoras Blenda Victória Ferrari Cruz, Danielly Ribeiro Santos, Kacielle Palheta Veríssimo, Luana dos Santos Angelo da Silva, Walniéla Façanha Muniz, pelo trabalho desenvolvido e participação na Feira.”Também parabenizamos a professora que não mediu esforços e acreditou no potencial das alunas”, enfatiza gestor Leonimar Bacchiegas.

Com informações do Portal MS.